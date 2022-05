"JG" om svåra Mjällby-frågan och psykningarna mot "Lill-Bagarn": "Det ska vara hets"

Otto Rosengren, 18, driver bollen mot mål.

"Låt honom skjuta!".

Det är den nio år äldre lagkamraten Jesper Gustavsson, som hamnat i motståndarlaget under smålagsspelet på Mjällbys träning, som skriker till - i ett uppenbart försök att få "Lill-Bagarn" ur balans.

Trots att Rosengren, som berättade om händelsen ovan i podcasten Tuttosvenskan, är både ung och relativt färsk i A-lagstruppen kommer han inte undan. Åldern spelar nämligen ingen roll när det finns en match att vinna för "JG".

- Haha. Otto är en fin kille, han kan ta det! När man väl har börjat med honom så är han ganska snabb på att ge tillbaka. Men det är bara med glimten i ögat, absolut inget för att vara taskig. De unga i vårt lag har kommit in i det jäkligt bra och det ska vara lite hets på träningarna. Det är som när en försvarsspelare driver upp bollen och ska skjuta, då är det bara att skrika: "Luuugnt".

- För man vet ju att det kommer en rensning, säger Jesper Gustavsson till Fotbollskanalen.

Där spelar ålder ingen roll.

- Det ska ju vinnas. Sen får man så klart ha lite känsla, det är kanske inget man gör om det kommer upp någon helt ny från juniorlaget.

Behöver du trashtalka? För att nå upp till din högsta nivå.

- Ja, lite så är det. Även om det inte är något överdrivet så gillar jag när tugget drar igång, så är det bara. Kan man spela bra och tugga samtidigt så är det ett bra sätt att få ner motståndarna lite. Det är inte så lätt att tugga när man själv inte spelar bra.

Du menar att det kan bita tillbaka, att man kan få dig ur balans?

- Det kan man nog säkert… Men det är ingen som har lyckats.

Ge mig ett exempel på när du fått någon annan ur balans nyligen.

- Alltså, om jag lyckats få någon ur balans får nog nästan den personen svara på. Men jag har lite smågrejer för mig, men inte något överdrivet som sagt. Jag tycker bara det är skoj.

Utöver - eller tack vare - trashtalket har Jesper Gustavsson, 27, varit en tongivande spelare i Mjällby AIF som gjort stor succé under säsongsinledningen. Efter sex omgångar ligger Blekingelaget på andra plats i allsvenskan.

Mjällby-spelarna har därför vant sig vid att behöva svara på frågor om vilka "framgångsfaktorerna bakom succén" är vid det här laget.

Eller?

- Så är det absolut!

Om du ska vara ärlig, känner du att du har ett bra svar på det?

- Jag vet inte. Det är det här klassiska att vi gnuggar på hårt liksom. Vi svävar inte iväg, vi är verkligen ett lag. Det är ingen som sticker ut från gruppen, alla kommer till träningarna och har jävligt kul.

Det här med att "gnugga hårt". Vad betyder det?

- Ja, du. Bra och svår fråga. Det gör väl alla lag egentligen? Men vi springer mycket för varandra. Vi tränar jävligt hårt i Mjällby och det ger resultat. Träningsmiljön är en nyckel. Vi har kanske inte de bästa spelarna, det finns lag som har bättre, men vi orkar springa och kampas. Det ger verkligen resultat. Vi vill vinna, oavsett om det är träning eller match och det gillar jag. Det märks. Det händer att det hettar till, och så länge det bara sker på träningar och är på en lagom nivå så är det kul.

För två år sedan gjorde Mjällby klubbens bästa resultat någonsin då man slutade på en femteplats i allsvenskan. Jesper Gustavsson vill dock inte sticka ut hackan och lova några historiska resultat i år, succéstarten till trots.

- Det är klart, man känner att det går bra just nu och alla i gruppen trivs väldigt bra. Vi är nöjda med poängskörden och försvarsspelet, men sen är vi alla ganska överens om att det finns saker att förbättra i vårt offensiva spel. Det har varit några 30 bra minuter där och några där, vi måste bli jämnare (i offensiven), säger Gustavsson.

Det var stor omsättning på tränare förra säsongen, nu har ni fått in Andreas Brännström. Vad har han haft för betydelse hittills?

- Stor, tycker jag. Han har kommit in med lite nya smådetaljer som han vill att vi ska göra samtidigt som vi har byggt vidare på ett starkt försvarsspel. Vi vill succesivt trycka in mer och mer (detaljer), så han har haft en stor betydelse.

På lördag väntar ett bortamöte med Malmö FF på Eleda Stadion för Mjällby.