Jiloan Hamad på klubbjakt: "Allsvenskan kittlar alltså"

Slutet gott, allting gott.

Så summerar Jiloan Hamad, 33, den nyss avslutade säsongen när han hemma i Sverige blickar tillbaka på ett framgångsrikt år med Uthai Thani i thailändska högstaligan. Efter en tragglig start lyckades nykomlingen - under Mikael Stahres ledning - få rätsida på skutan och till slut landa in på en finfin sjundeplats.

Den förre Örebro- och Hammarby-spelaren var i högsta grad bidragande till det. Rikligt med speltid, sex mål och en assist på 23 ligaframträdanden blev facit.

Inte konstigt med att han är nöjd med sitt Thailand-äventyr.

- Det var nice, riktigt nice. Speciellt och annorlunda. Fast bättre än vad jag hade förväntat mig. Det överträffade mina förväntningar faktiskt. Proffsigt, en jävligt rolig liga att spela i och man lever ett bra liv, säger Hamad till Fotbollskanalen.

Annons

- Nivån är inte och konkurrerar med de allra bästa i Asien. Det är kanske den tredje bästa ligan där, Japans och Sydkoreas är bättre. Men hela äventyret var jättepositivt. Allt var perfekt som ett sista äventyr, och självklart även det ekonomiska.

Ja, jag kan föreställa mig att det var svårt för dig att hitta något bättre ekonomiskt.

- Nästintill omöjligt för en spelare i min ålder, skulle jag säga. Det fanns andra klubbar med i bilden men inga som var i närheten av att kunna erbjuda de pengarna.

Hamad beskriver nykomlingssäsongen som ”riktigt bra” för Uthai Thani, som hade som ambition att hålla sig kvar i högstaligan. Uppdraget avklarat, med andra ord. Och gott så.

För häromdagen meddelade 33-åringen att han inte blir kvar i den thailändska klubben. Kontraktet löper ut och det kommer inte att förlängas.

Annons

- Grejen var att klubben ville sajna två år från början, men jag ville känna av och skrev bara ett år. Sen när säsongen var slut kom det aldrig på tal och jag kunde inte tänka mig att vara kvar i klubben heller.

- Det är en jättebra klubb, men staden ligger två timmar norr om Bangkok. Vi bodde bra men det är lite ute i ingenstans. Man vill ju ha helheten också. Men det var ett bra år för mig där jag öppnade upp en ny marknad. Det var dessutom ett riktigt roligt år med många svenska spelare i laget. Och Stahre!

Vad betydde just det?

- Det var fantastiskt! Vi var som ett svenskt community där, så jävla kul. Det hjälper till. Nu är jag i en ålder där det inte hade spelat någon roll, men det blir en helt annan grej när man har det så. Santos (Ricardo, förflutet i Djurgården och Kalmar), William (Widersjö, tidigare i Hammarby TFF) kom på lån, Adisak (Tui Seebunmee) från Göteborg och Antonio (Sanjairag) som spelat i Djurgårdens U19 var alla där.

Annons

- Vi bodde i ett ”gated community” med tolv villor, grillade och hade mycket tid tillsammans. Det var riktigt roligt.

Nu väntar klubbjakt härnäst, alltså.

Hamad berättar att han är attraktiv på den asiatiska marknaden och kan tänka sig ett nytt äventyr utomlands. Men samtidigt finns det något som bubblar i honom. Ett sug.

Efter allsvenskan.

- Jag har funderat en del. Jag fyller ju 34 i november. Jag har spelat professionellt sedan jag var 17 vilket är en ganska lång karriär egentligen. Man är äldre, men rent fysiskt känner jag inte det. Varje match den här säsongen var jag den som sprang mest i laget. Ingen sprang mer än mig! Fysiken är fortfarande där och jag är i bättre form än någonsin.

- Så jag kommer inte att ta vad som helst som nästa lag. Vi får se vad jag får för erbjudanden.

Du har ett asiatiskt pass och borde vara eftertraktad på den marknaden?



Annons

- Ja, det är en jättefördel. Telefonen ringer, kan jag säga.

Var skulle du själv vilja landa in härnäst?

- Asien-spåret är öppet. Jag gjorde en bra säsong, sju mål inklusive cupen och avslutade starkt. Jag fick ”player of the month” i mars vilket är prestigefyllt där. Jag hoppas att det kommer något från Bangkok-klubbarna.

- Min agent checkar läget just nu. Jag har fått något från Indonesien och en Hongkong-klubb, men det var långt ifrån erbjudandemässigt. Så jag avvaktar. Men samtidigt… jag kollar på allsvenskan hela tiden. Det kittlar alltså.

Jaså?

- Jaja. Min senaste sejour i Örebro blev inte som förväntat, men jag vet att jag skulle kunna gå in och vara en av de bättre spelarna i allsvenskan - om jag får sticka ut hakan. Det är inte så att jag har något att bevisa, men jag skulle vilja göra ett ”statement” (i allsvenskan).

Annons

- Så hade det kommit något intressant därifrån hade jag varit taggad på det.

Vad hade varit aktuellt?

- En toppklubb i allsvenskan hade lockat. Det är nog det enda som skulle vara intressant, om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag hade kunnat gå in, starta och bidra mycket prestationsmässigt. Men inte bara med det utan även med min rutin och mina ledaregenskaper.

Ringer allsvenska sportchefer eller tror de att du är ”körd” för Asien-spåret?

- Ingen har visat intresse än, i alla fall. Det är nog bara semiofficiellt att jag är öppen för det (att vända hem till allsvenskan).

Hamad avslutar:

- Men jag har alternativ. Jag kommer inte att stå utan klubb i sommar.

Utöver ÖSK och Hammarby har 33-åringen även ett förflutet i Malmö FF, Hoffenheim, Standard Liege, sydkoreanska Incheon United, kroatiska Gorica och saudiska Al-Kholood.