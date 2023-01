Johansson bekräftar utlandsintresse: "Har varit förfrågningar"

Trots att kalendern bara visar mitten av januari har IFK Göteborg redan hunnit med fem veckor kollektiv fotbollsträning. Nyförvärven Sebastian Ohlsson, Anders Trondsen och Elias Hagen har hunnit acklimatisera sig, även om det primära fokuset legat på att lägga en grund inför tävlingssäsongen.

- De här första veckorna har vi verkligen försökt gå tillbaka till grunderna igen och se så att allt sitter på plats. Det behöver finnas saker i vårt spel som vi verkligen kan luta oss tillbaka på, säger mittbacken Calle Johansson till Fotbollskanalen.

Hur bra kan Blåvitt bli i år?

- Jag tror att vi kan ta ytterligare steg. I fjol pendlade vi ganska mycket i våra prestationer. Jag hoppas att vi kan få en jämnare och högre nivå i år. Jag tror absolut att vi kan komma längre upp i tabellen.

Under fjolåret var Calle Johansson given i startelvan och bildade under stora delar av säsongen ett hyllat mittlås tillsammans med Johan Bångsbo. Trots det ofta välfungerande samspelet ser Johansson jämnheten som ett område med förbättringspotential till 2023.

Under de första 15 omgångarna släppte man nämligen bara in 15 bollar, medan det under den avslutande halvan rann i väg till 24 insläppta.

- Det kändes som att vi var mer stabila tidigare på säsongen. På sommaren kändes det som att vi blev lite offensiva i vår approach, vilket kanske gick ut lite över defensiven. Där har vi pratat om att hitta en balans. Bara för att vi blir mer offensiva så får vi inte tumma på det defensiva, säger 28-åringen.

Är det något speltekniskt ni vill förändra?

- Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det är mer att försöka tajta till det lite mer.

Trots en relativt intakt trupp från förra året är Anders Trondsen och Sebastian Ohlsson nya i backlinjen till i år. Dessutom väntas Pontus Dahlberg ta över förstaspaden mellan stolparna sedan målvakten Warner Hahn lämnat för japanska Kyoto Sanga.

- Det har känts bra. Det är tråkigt att Anders har varit skadad ett tag nu, men det man hann se av honom när han kom … Jag var väldigt imponerad av honom. Pontus är en klassmålvakt, så kan vi bara få några träningsmatcher så känns det som att vi kan spela ihop oss bra.

Hur står sig laget nu jämfört med för ett år sedan?

- Det är svårt att säga, men jag tycker absolut att de spelarna vi har fått in är riktigt bra. På mitten är Elias (Hagen) riktigt duktig. Sedan har vi såklart tappat bra spelare, så det är svårt att säga. Men vi känns som ett spännande lag.

Under vintern har det ryktats om ett brett intresse från utlandet för Calle Johansson, vars kontrakt löper ut efter säsongen. MLS-klubbar och tyska Hansa Rostock har nämnts som intressenter och har uppgetts vara beredda att betala drygt fem miljoner kronor för att köpa loss Johansson.

Ett intresse som han själv bekräftar.

- Jag skulle inte vilja gå in på vad det är för intressen och så, men jag vet att det har funnits lite förfrågningar. Men jag har kontrakt här och är helt inställd på att vara kvar.

Har du själv haft något att ta ställning till?

- Det vill jag inte kommentera.

Vill du lämna för utlandet?

- Det är väl alla spelares dröm att någon gång få testa på det. Jag börjar bli äldre, samtidigt som jag trivs jävligt bra här. Vi får se vad som händer.