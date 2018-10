Johansson besviken över utebliven Blågul chans: "Utsedd till årets försvarare två år i rad"

IFK Norrköpings rutinerade mittback Andreas Johansson har haft en lång karriär med spel i bland annat Halmstads BK, Bochum och just Norrköping, samtidigt som han under 2016 och 2017 blev utsedd till årets försvarare i allsvenskan, men även till allsvenskans mest värdefulla spelare under 2016. Trots det är han endast noterad för en officiell A-landslagsmatch, mot Mexiko 2009.

Nu resonerar han kring varför han inte fått fler chanser i landslaget.

- Kvalitet, skulle jag nog säga. Jag tycker vi har haft väldigt bra landslag hela tiden och det har varit bra konkurrens. Sedan, om jag ska vara ärlig, tycker jag själv personligen att jag gjorde en riktigt bra match mot Mexiko. Men det var det många som gjorde, hela laget, skulle jag säga. Det är väl egentligen det, säger han i podcasten Lundh.

Det var ju en spelare från den matchen som senare tog sig in i det "riktiga" landslaget.

- Ja, Rasmus Elm. Det är en fantastiskt duktig fotbollsspelare.

Där stod du dig slätt, tyvärr.

- Ja (skratt).

Men om man ser till att du är mittback och Janne Andersson att hade dig som lagkapten - hade du någon förhoppning om att han skulle testa dig?

- Både och, jag tycker ändå när att när jag kom 2016 och hade blivit lite prisad och blivit vald till årets MVP och utsedd till årets försvarare två år i rad så är det klart att man gjort någonting bra. Sedan tycker jag att vi har väldigt bra försvarsspelare i Sverige och det är väl den starkaste lagdelen vi har egentligen, så det är väldigt hård konkurrens. Sedan tycker man där och då att det hade varit kul att testa på det och se vad man går för.

Har du framfört det till Janne?

- Det vet han nog om. Han är rätt så smart när han pratar, Janne. Han försökte tjata in mig i landslaget 2015 och sedan tog han över 2016. Då var det inte aktuellt längre, då sa han att jag skulle platsa men att jag inte skulle vara med - jag vet inte hur han formulerade sig, men han är smart Janne.

Lyssna på hela podcasten i spelaren ovan.