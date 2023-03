Johansson ny i Mjällby - lyft vid sidan av planen: "Jäkligt lyxigt"

Alexander Johansson, 27, har i vinter bytt Varbergs Bois mot Mjällby AIF.

Efter tre år i Varberg med två utlåningar till norska Sandnes Ulf och IK Brage, samt 55 allsvenska matcher ville han testa på något nytt, och i slutändan blev det ett treårsavtal med Blekingeklubben.

Johansson blev lockad till Mjällby efter möten med föreningens sportsliga ledning, och ser goda möjligheter till att utvecklas vidare i klubben framöver.

- Jag hade bra möten med Hasse (Larsson, sportchef) och Anders (Torstensson, tränare) och de pratade lite om hur de vill använda mig och varför de vill ha mig med mina egenskaper, som de tycker passar bra in i Mjällby. Jag håller med om det, och jag hoppas att jag kan bli bättre på det jag är bra på och bättre på det jag är sämre på, säger han till Fotbollskanalen.

Johansson är så här långt nöjd med sin första tid i klubben.

- Jag tycker att det varit jättebra. Det är fantastiskt välkomnande spelare i laget och både ledarstaben och alla runt omkring utanför planen har också välkomnat mig på ett jättebra sätt. Jag tycker att det är bra mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara rent professionellt, sett till vad jag kanske hade för bild av Mjällby, så jag har bara gott att säga, säger forwarden.

Johansson tycker att det finns bra förutsättningar i Mjällby vid sidan av planen.

- Det är en mindre klubb, som exempelvis Varberg, men jag tycker det är väldigt bra. Det är skönt med både frukost och lunch innan och efter träning och så. Det är klart att det är jäkligt lyxigt sett till att vi inte alltid hade det i Varberg, så det är viktigt.

Vad betyder det för helheten?



- Jag tycker att det är bra. Då blir det att man umgås mer med lagkamraterna. Man har inget val, tänkte jag säga, säger han och skrattar.

- Man umgås både på frukost och lunch, och då får man två-tre timmar extra med sina lagkamrater, vilket jag tror är jäkligt bra för lagsammanhållningen. Om man lär känna varandra bättre utanför planen tror jag att man kommer prestera bättre på planen.

Samtidigt har han inledningsvis levererat på planen. Johansson har gjort två mål på sina två första tävlingsmatcher med Blekinge-laget mot Dalkurd (1-0-seger) och Oskarshamn (2-1-seger) i svenska cupen-gruppspelet. 27-åringen menar att det är viktigt att ha fått fart på målskyttet direkt.

- Det är alltid skönt att göra mål, och som anfallare har man i uppgift att göra lite fler mål än andra spelare i laget. Förhoppningsvis fortsätter det så, men det viktigaste är att vi vunnit två matcher och nu blir det en gruppfinal mot Sirius, säger Johansson.

Inför lördagens gruppfinal i Blekinge är Mjällby tvåa i gruppen, då laget har sämre målskillnad än Sirius. Därmed krävs seger för avancemang till kvartsfinal i cupen.

- Det blir en rolig utmaning. Vi har mött två division 1-gäng och nu blir det en gruppfinal, så det blir kul att mäta sig med ett allsvenskt motstånd, så får vi se hur långt gångna vi är i försäsongen.

Hur tror du att det spelar in att de kan spela på ett kryss?

- Jag vet inte. Jag tror att vi hade gått för seger i vilket fall som helst. Jag har förstått att det är "The Mjällby way", att man spelar aldrig på lika här. Vi ställer oss på planen för att vinna, och sedan får vi se hur långt det räcker. Sirius spelar kanske på ett lite annat sätt, jag får väl kolla med Tashreeq Matthews, då jag spelat ihop med honom, och se vad han säger. Jag tror att de säkert kommer att gå för att vinna också. Jag har svårt att tro något annat.

Mjällbys möte med Sirius börjar klockan 13.00 under lördagen och sänds på Sportkanalen och streamat på cmore.se.