Jonas Bager fick byta position efter svåra starten: "Jag är som en soldat"

Den 16 juli presenterade IFK Göteborg Jonas Bager, 28, på fri transfer efter att mittbacken lämnat det belgiska högstaligalaget Royal Charleroi.

Dansken fick därefter en tuff start i sin nya klubb. Först åkte han på en vadskada, innan han stod för ett par svajiga prestationer på mittbackspositionen.

Inför mötena med Hammarby och Häcken valde tränare Stefan Billborn i stället att flytta ut Bager till högerbackspositionen. En position som han inte hade spelat på alls på över fem år, och då endast några enstaka gånger som vikarie hemma i Danmark.

- Men jag har inget problem med att göra det. Jag gör det gärna för laget, även om det inte känns så naturligt. Jag kör på hårt och gör allt jag kan - och tacklar en massa, säger han till Fotbollskanalen.

Bager berättar att Billborn kom fram till honom inför Blåvitts möte med Hammarby (0-1) och berättade om planerna på att flytta ut honom som ytterback.

- Han sa att han visste att jag inte har spelat så mycket ytterback, men att jag nu får göra det så gott jag kan. De tyckte att jag skulle spela högerback i de här matcherna. Då är jag som en soldat och sätter egot åt sidan för att göra det som är bäst för laget och klubben.

Bager tycker samtidigt att han har kommit in i positionen desto mer han har spelat i den.

- Jag har inte samma mekanismer i mig som de som normalt sett spelar ytterback, men jag gör så gott jag kan. Sen är det upp till Stefan att besluta om jag ska spela där. Så länge han vill att jag ska spela högerback kommer jag att göra mitt bästa.

- Han kan alltid vara säker på att jag står för en väldigt bra defensiv insats. Sen vad som händer offensivt, det är lite mer osäkert. Jag spelar hellre högerback än att sitta på bänken.

Tror du att du kommer att fortsätta som högerback under hösten?

- Nej, jag tror att tränarna ser mig som mittback. Det sa dem i alla fall. Det var just för att lösa situationen under de här matcherna.

Jonas Bager berättar sedan om sin första tid i IFK Göteborg.

- När jag kom hit skulle kroppen komma igång efter en längre semester, så det tog lite tid. Men det är en fantastisk grupp av spelare här. Även om resultaten inte har varit bra har vi en fantastisk moral.

- Jag tycker att vi har haft otur. Västerås, Djurgården, Hammarby och Häcken har alla gjort mål väldigt sent. Med lite mer marginaler, erfarenhet och tuffhet hade vi haft sju poäng till där. Då hade vår situation inte varit som den är nu.

Härnäst väntar en riktig ångestmatch för IFK Göteborg när bottenkonkurrenten Halmstads BK gästar Gamla Ullevi (matchstart 19.00 på måndag).

- Den blir väldigt avgörande. Det är fantastiskt att vi spelar den matchen på vår hemmaplan inför våra supportrar. Det känns som att vi är inne i ett gott ”flow”. Vi har inte momentum eller marginalerna just nu, men det som vi har lagt tid på under träningarna har blivit väldigt bra.

Hur ska ni vända de marginalerna till er sida?

- Det handlar bara om att köra hårt. Man kan inte förvänta sig att de ska komma till en, man måste jobba hårt för att få marginalerna på sin sida. Så länge vi står samman som lag kommer marginalerna att komma.