Journalistförbunden med skarp kritik mot säkerhetsläget på Tele2: "Händelsen gick att förutse"

Det utspelade sig tråkiga scener inför och under derbyt mellan Djurgården och Hammarby på Tele2 Arena under söndagen. Innan avspark kastade en person i Djurgårdens klack en brinnande bengal rakt in bland sittande publik på en sektion på långsidan – och under matchen träffades en fotograf i huvudet i efter att en stol kastats, vilket ledde till att fotografen fick läkarvård.

Det finns nu åtta målsäganden, varav två barn, har polisen bekräftat.

Dagen efter derbyt går Svenska Sportjournalistförbundet, Pressfotografernas Klubb Sverige och Journalistförbundet ut i ett gemensamt uttalande där man fördömer arbetssituationen på Tele2, med anledning av av att en fotograf blev skadad. Gårdagens händelse var inte första gången en journalist skadades under arbetstid på Tele2, bland annat blev en TV4-medarbetare misshandlad på pressläktaren under en Djurgården-match 2016.

I uttalandet går att läsa:

"Gårdagens händelse är helt oacceptabel. Arenorna är journalisternas arbetsplats. Arbetande press måste kunna känna sig säker och trygg i sin arbetsmiljö. Det gäller allt ifrån risk för pyroteknik och stök nere vid planen, till tillgången till parkeringsplatser, avspärrningar och vakter kring pressläktaren."

Vidare skriver man:

”Just på Tele2 Arena har det skett ett antal incidenter, och vi har vid flertalet tillfällen påpekat säkerhetsbrister. Denna händelse gick att förutse.

En del förbättringar för pressen har gjorts, men diskussionen måste fortsätta för att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten.

Medieföretagen har tidigare agerat för att sätta press på arrangörerna, vilket är bra och något som vi gärna fortsätter göra tillsammans med dem. Men arbetsgivarna och uppdragsgivarna måste också arbeta intensivare med att ta sitt ansvar för att skapa bättre säkerhetsrutiner och en trygg arbetsmiljö, både för sina anställda och de personer som skickas ut på frilansuppdrag.

Det största ansvaret ligger dock hos arrangörerna, som många gånger visat att de inte tar frågor om journalisters arbetsmiljö och säkerhet på tillräckligt allvar.”

Göran Rickmer är säkerhetsansvarig hos Hammarby, och han har tagit del av kritiken.

- Vi har ett kontinuerligt arbete tillsammans med sportjournalisterna och har haft återkommande möten. Vi tar frågan på högsta allvar. Vi har kontinuerliga möten där vi tittar på arbetsmiljön för all personal som jobbar där, inklusive journalister, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag tycker att det är för jävligt att någon kommer till skada. Punkt. Jag har inte så mycket att orda om kritiken förutom att jag tycker att det är för jävligt att folk kommer till skada. Oavsett vad man jobbar med eller om man är där som besökare.

Enligt Rickmer ska man nu titta på material från incidenten för att därefter kunna genomföra åtgärder för att förbättra säkerheten.

- Vi måste först hitta grunden om vad det handlar om, sedan får man ta beslut och vidta åtgärder. Det är inget att diskutera.

De skriver att man påpekat brister flera gånger för er.

- Vi har haft möten med Sportjournalisternas förbund och där har det framförts olika avvikelserapporter, att det inträffat något helt enkelt. Då tar man upp det och sedan ser man vad man kan göra. En av de stora bristerna vi hade diskussion om var att bristerna inte blev dokumenterade. Sedan vi hade möte med dem senast, förra året, så vidtog vi en hel del åtgärder, sedan har vi inte hört någonting därifrån. Det är inte detsamma som att saker och ting inte kan ha inträffat. Men ett av grundskälen till att man ska kunna vidta åtgärder är att vi som arrangör ska vara medveten om vad som inträffat.

Fotbollskanalen har sökt Djurgårdens dito, Mats Jonsson, men även klubbens vd Henrik Berggren för en kommentar, utan framgång. På klubbens hemsida säger dock Jonsson i en kommentar, angående de båda incidenterna under derbyt:

- Det är oerhört tråkigt det som sker och något som vi har att bearbeta. Det är ett polisärende nu och en polisanmälan upprättades direkt på plats. För närvarande jobbar polisen för högtryck för att få tag i de här två personerna som har betett sig på det här sättet. I nuläget är det en av två som är identifierade och man har väldigt goda förhoppningar om att hitta den andra. Det finns bra material från kameror och allmänheten, säger Jonsson.

Henrik Berggren:

- Vi får börja om, men vi kommer inte ge oss. Vi vill erbjuda, som alla andra kubbar i Sverige, erbjuda trygga och säkra arrangemang där det är glädje och stämning och man hejar på sitt lag. Det här är individer som gör riktigt dumma saker. Vi tror inte på någon form av kollektiv bestraffning. Nu gäller det att hitta de här två och sedan får polis och andra göra sitt jobb helt enkelt.

Daniel Stålbo är marknads och kommunikationschef på Stockholm Live, som driver Tele2 Arena.

- Det är en arrangörsfråga och vi har haft en kontinuerlig dialog, både med Hammarby och Djurgården men även med sportjournalisterna och gjort vissa justeringar. Nu är det nya arbeten som måste startas, säger han till Fotbollskanalen.

Finns det någonting från er sida som ni kan göra, vad gäller arenans konstruktion och så vidare eller ligger allt hos arrangören?

- Det är en samdialog naturligtvis. Om arrangören har ett visst önskemål så måste vi analysera om det går att uppfylla, med tanke på arenans konstruktion. Det hela är en samdialog kring hur vi kan ha det.