JUST NU: Abraham tillbaka i Blåvitts startelva

Sirius har fyra raka matcher utan seger och jagar tre poäng hemma mot IFK Göteborg, som i sin tur inte förlorat på tre raka matcher.

Lagens startelvor:

Sirius: Jonsson - Björkström, Ceesay, Arvidsson - Larson, Andersson, Busch Thor, Razak - Saeid, Haglund, Lindberg.

IFK Göteborg: Anestis - Ohlsson, Starfelt, Calisir, Wernersson - Erlingmark, Yusuf, Karlson Lagemyr - Abraham, Nygren, Charaisjvili.

Du ser lördagens möte mellan Sirius och IFK Göteborg på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.