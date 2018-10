JUST NU: Abrahamsson tillbaka i målet - Så startar Häcken och Östersund

I Häcken spelar Daleho Irandust från start efter att en skadekänning tvingade honom lämna U21-landslaget tidigare i veckan. Dessutom är Peter Abrahamsson tillbaka mellan stolparna efter två matchers frånvaro på grund av ryggproblem.

I Östersund är Rewan Amin tillbaka i startelvan efter huvudskadan han fick mot Djurgården som tvingade honom vila den senaste matchen mot Dalkurd.

Startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivo, Lindgren, Arkivou - Berggren, Lundberg, Faltsetas - Irandust, Jeremejeff, Paulinho

Östersund: Keita - Edwards, Sonko Sundberg, Pettersson, Widgren - Bergqvist - Fritzon, Amin - Hopcutt - Aiesh, Islamovic

Du ser mötet mellan Häcken och Östersund på C More Live och kan streama det via cmore.se. Avspark 15:00.