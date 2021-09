JUST NU: Adi Nalic klackar in 4-1 - Malmö spelar ut ÖSK

Under lördagseftermiddagen var Malmö FF ute efter att följa upp 1-0-segern borta mot Elfsborg med tre nya poäng i guldstriden. För motståndet stod nästjumbon Örebro SK, som tog en blytung trepoängare i bottenmötet med Östersund i onsdags.

Örebro gjorde inga förändringar i startelvan jämfört med senaste matchen mot ÖFK. Malmö mönstrade en stark elva hemma på Eleda Stadion. Längst upp på topp fanns Antonio Colak och på mittfältet var lagkaptenen Anders Christiansen tillbaka efter avstängning.

Malmö öppnade matchen piggt och fick tidigt ett bra läge att ta ledningen. Anders Christiansen vann bollen på mittplan och drev mot mål. Lagkaptenen släppte ut bollen till Adi Nalic på högerkanten som slog ett lågt inlägg in framför mål - men Antonio Colak hann inte före Mergim Krasniqi i bortamålet som greppade bollen.

Det skulle dock inte dröja länge innan Malmö faktiskt tog ledningen. Tolv minuter var spelade när Veljko Birmancevic fick bollen till vänster i straffområdet. Yttern sköt ett skott mot bortre stolpen som Krasniqi räddade, men på returen höll sig Sebastian Nanasi framme och tryckte in 1-0. Målet var 19-årige Nanasis första i allsvenskan.

Örebro var långt ifrån ofarliga, och efter drygt 20 minuter kvitterade gästerna. Jiloan Hamad fick bollen på vänsterkanten och slog ett inlägg till Agon Mehmeti som var först på bollen och kvitterade till 1-1. Mehmeti, som har ett förflutet i MFF, valde att inte fira framför hemmafansen och sträckte upp båda händerna i en ursäktande gest.

I samband med målet föll Mehmeti till gräset med smärtor i höften. Forwarden fick länge läkarvård, men kunde till slut fortsätta matchen.

Kort efter kvitteringen fick ÖSK en bra chans att ta ledningen. Jiloan Hamad utmanade hemmaförsvaret och släppte en perfekt passning i djupled till Mehmeti som fick ett fritt läge, men Johan Dahlin i MFF-målet kom ut snabbt och räddade ÖSK-forwardens avslut.

Agon Mehmeti spelade vidare efter smällen i samband med 1-1-målet och 31-åringen var ett ständigt hot för Malmö-försvaret. Men med drygt fem minuter kvar till halvtidsvilan kunde ÖSK-forwarden inte spela vidare. Mehmeti tvingades byta - samtidigt som han fick varma applåder av hemmapubliken. In kom Patrick Luan.

Första halvlek såg länge ut att sluta 1-1, men strax innan paus återtog Malmö ledningen. Martin Olsson fick bollen på vänsterkanten och slog ett välriktat inlägg till Antonio Colak som från nära håll kunde nicka in 2-1 och sitt tionde mål för säsongen.

Precis innan halvtidsvisslan hade Malmö ytterligare en boll i nät, och återigen var det Colak som stod för avslutet - men målet dömdes bort. Adi Nalic och Antonio Colak löpte båda på en djupledsboll, Nalic startade dock sin löpning från en offsideposition vilket den assisterande domaren uppfattade. Första halvleken slutade 2-1.

- Vi inleder ganska starkt, skapar målchanser och lyckas få in ett mål. Sen tycker jag att vi går ner oss efter 20-25 minuter och låter Örebro komma in i matchen. Sen tycker jag att vi tar över igen och får också in ett rättvist ledningsmål, säger Sebastian Nanasi till Discovery+ i paus.

Nästjumbon Örebro stod för en bra halvlek borta mot ett guldjagande Malmö, tyckte Jiloan Hamad.

- En ganska bra halvlek av oss. Vi skapar chanser och det hade likagärna kunnat sluta 2-2. Vi har en halvlek på oss. Jag tycker att vi har hittat in med bra diagonala bollar in bakom dem, så det finns stora möjligheter nu i andra, säger han till Discovery+.

Malmö skapade en farlig målchans direkt i inledningen av den andra halvleken. Sebastian Nanasi fick ett öppet läge i straffområdet, men avslutet gick rakt på Mergim Krasniqi. Colak höll sig framme på returen - men nådde inte bollen.

MFF behöll spelövertaget och med halvtimmen kvar att spela utökade hemmalaget ledningen. Den för dagen pigge Sebastian Nanasi gick omkull i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten. Fram klev Anders Christiansen som säkert placerade in 3-1.

Örebro tappade energi efter baklängesmålet och kom inte alls upp i samma nivå som i den första halvleken. I den 68:e matchminuten slog Christiansen en hörna mot bortre stolpen, Lasse Nielsen nickade tillbaka bollen mot mål - och där höll sig Adi Nalic framme och klackade läckert in 4-1.

Startelvor:

Malmö: Dahlin - Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson - Berget, Christiansen, Innocent, Nanasi, Nalic - Colak, Birmancevic.

Örebro: Krasniqi - Hjertstrand, Almebäck, Skovgaard, Wright - Collander, Walker, Seger, Hamad - Besara, Mehmeti.