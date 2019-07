JUST NU: AFC dubblar ledningen mot Kalmar - Camara placerar in 2-0

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

AFC fick en drömstart med ett mål efter bara två minuter. Ousmane Camara utmanade på sin kant och kom runt på utsidan. Där slog han bollen in mot mål, där Samuel Nnamani stötte in 1-0 från nära håll. Målet var anfallarens femte under årets allsvenska säsong.

Efter 25 minuter var det dags för Camara att vara målskytt istället. Nnamani vann en nickduell efter en utspark, vilket gav Gustav Jarl yta att röra sig mot straffområdet. Där spelade han i sidan till Camara som enkelt placerade in 2-0 bakom Lucas Hägg-Johansson.

Startelvor:

AFC Eskilstuna: Söderberg – Kojic, Björkman, Dresevic – Jarl, Rashkaj, Lushaku, Hodzic – Nnamani, Avdic, Camara

Kalmar FF: Hägg-Johansson – Aliti, Elm, Löfkvist – Nouri, Hallberg, Elm, Rafinha, Agardius – Maxwell, Söderqvist

Du ser mötet mellan AFC och Kalmar på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se. Avspark 18:00.