JUST NU: AIK utökar - efter Papagiannopoulos soloräd

Trots ledning två gånger om i Stockholmsderbyt mot Hammarby IF fick AIK nöja sig med ett kryss (2-2). För att haka på i tabelltoppen och kampen om Europaplatserna behövde Gif Sundsvall besegras hemma på Friends Arena under söndagen. Ett Sundsvall som senast föll mot Degerfors IF med 3-1.

När startelvorna presenterades stod det klart att Yasin Ayari, som varit skadad, var tillbaka i AIK:s elva.

När matchen drog igång var det mycket AIK.

Med nio minuter på klockan fick Nicolas Stefanelli ett fint läge att ge AIK ledningen, men Sundsvallsmålvakten Oscar Jonsson lyckades parera ut till hörna.

Men matchens första stora målchans kom med dryga halvtimmen spelad. I efterspelet av en AIK hörna hittade Stefanelli fram till pannan på Yasin Ayari. Den unge mittfältaren fick till en bra nick, men Sundsvallsförsvararen Forrest Lasso läste avslutet väl och räddade nicken precis på mållinjen.

Strax därefter fick Pontus Engblom ett jätteläge att ge gästerna ledningen när han blev frispelad och ohotad fick sikta in sig mot AIK-målet. Kristoffer Nordfeldt storspelad, dock, och såg till AIK höll nollan intakt.

Men till slut skulle AIK få utdelning, och det var Stefanelli som fick bollen i mål. Efter att Lasso för andra gången på tio minuter räddat bollen på mållinjen tog argentinaren hand om rensningen och tryckte in bollen i mål till 1-0 AIK.

I inledningen av den andra halvleken agerade sedan Stefanelli framspelare till AIK:s 2-0-mål. Sotirios Papagiannopoulos drev upp bollen från egen backlinje till Sundsvalls straffområdeskant, där han sedan släppte vidare bollen på Stefanelli. Argentinaren spelade vidare på ett till Nabil Bahoui, som enkelt stötte in 2-0 i öppet mål.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt - Mendes, Papagiannopoulos, Lustig, Otieno - Larsson, Hussein, Ayari - Ring, Bahoui, Stefanelli.

Sundsvall: Jonsson - Blomqvist, Lasso, Lindkvist - Lundström, Corona, Pichkah, Andersson, Olsson - Ylätupa, Engblom.