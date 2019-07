JUST NU: Ajdarevic och Bråtveit på bänken - så startar Djurgården och Kalmar

Djurgården tar under måndagskvällen emot Kalmar hemma på Tele2 Arena i allsvenskan. Per-Kristian Bråtveit, som under vårsäsongen var förstemålvakt i Djurgården, får då börja på bänken, liksom Astrit Ajdarevic. Djurgårdens sportchef Bosse Andersson bekräftade tidigare under måndagen för FotbollDirekt att ett bud kommit in på Bråtveit, men att Djurgården nobbat det, då det "just nu inte är aktuellt".

Startelvor:

Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Danielson, Käck - Ring, Ulvestad, Walker - Bärkroth, Turay, Radetinac.

Kalmar FF: Hägg Johansson - Nouri, V. Elm, Aliti - Johansson, Romario, R. Elm, Rafael, Agardius - Maxwell, Fröling.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds på Sportkanalen och streamat på cmore.se.