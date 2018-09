JUST NU: Allsvensk debutant i Blåvitts mål i derbyt

För Häcken är matchen viktig om laget ska hänga på toppen i jakten på europaplatserna, medan IFK Göteborg kan ge sig själva mer utrymme mot bottenstriden med en vinst.

IFK Göteborg tvingas ställa allsvenska debutanten Tom Amos i mål då Erik Dahlin är sjuk.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Lindgren, Toivio, Arkivuo - Friberg, Faltsetas, Lundberg - Irandust, Jeremejeff, Paulinho

IFK Göteborg: Amos - Salomonsson, Starfelt, Calisir, Wernersson - Ohlsson, Oldrup Jensen, Karlsson Lagemyr, Sakor, Charaisjvili - Söder

Matchen sänds på Sportkanalen, C More Fotboll och streamat på C More med start 18:55.