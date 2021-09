JUST NU: Hammarby på väg mot viktig seger

Hammarby tog under måndagen emot Varberg på Tele2 Arena. Bajen föll senast mot Djurgården med 4-1 i Stockholmsderbyt, medan Varberg kom från fyra raka segrar och åtta raka matcher utan förlust i allsvenskan.

Hammarby inledde piggt och tidigt var Darijan Bojanic nära att ge sitt lag ledningen, men sköt i stället tätt utanför mål. Hammarby hade även fler chanser än så och tryckte på för ett ledningsmål. Till slut kom det, då Akinkunmi Amoo satte 1-0 strax före halvtid. Amoo tryckte in bollen i straffområdet till Astrit Selmani som sedan chippade in bollen till Amoo, vilket gjorde att talangen kunde nicka in bollen i mål.

ANNONS

Varberg-lägret protesterade i sin tur vilt efter målet, och i halvtid uttryckte Joakim Lindner sina känslor kring Amoos agerande innan målet. Han menar att Amoo gick in med sträckt sula i duellen som föranledde målet.

- Jag tycker att det är helt horribelt. Jag får väl böter och skit för att jag står här och kritiserar, men det är solklar frispark. Han går in med sträckt sula. Det är absolut vår frispark, sa Lindner till Discovery+ i paus.

I andra halvlek hamnade Amoo i rampljuset igen. Talangen satte sig ner i gräset och haltade sedan av planen för byte med Paulinho, som kom in från bänken.

Startelvor:

Hammarby: Ousted - Sandberg, Magyar, Fjoluson - Matko, Fenger, Amoo, Bojanic, Rodic - Selmani, Ludwigson.

Varberg: Lukic - Lindner, Stanisic, Zackrisson - Birkfeldt, Le Roux, Ejupi, Liljenbäck - Matthews, Karlsson Adjei, Tranberg.