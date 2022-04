JUST NU: Asoro kvitterar för Djurgården - mål för andra matchen i rad

IFK Göteborg hade inlett allsvenskan med tre raka segrar, mot IFK Värnamo, Helsingborgs IF och senast i derbyt mot BK Häcken. Under tisdagen tog de emot Djurgårdens IF hemma på Gamla Ullevi, som hade fått en något tyngre start på säsongen. Blåränderna inledde med seger mot Degerfors IF, förlorade mot Mjällby AIF och vände senast underläge och vann mot IFK Norrköping.

När startelvorna presenterades inför matchstart på Gamla Ullevi gjordes förändringar i båda lagen sedan respektive lags senaste match. I Göteborg bänkades Oscar Vilhelmsson, som blev målskytt i 2-0-segern mot Häcken senast, och i Djurgården klev Haris Radetinac in i stället för Leo Cornic på vänsterbacken och så klev Joel Asoro in som högerytter i stället för Gustav Wikheim.

Mycket snack inför matchen hade varit om Victor Edvardsen, som är uppväxt i Göteborg och i IFK Göteborgs akademi. I matchens inledande minuter höll han på att göra ett klassiskt "Gol Dell'Ex", då han tog avslut från distans när Blåvitt-målvakten Warner Hahn var en bit ut från mål. Skottet landade till slut uppepå målet i stället för i det.

Men det skulle bli IFK Göteborg som öppnade målskyttet. Efter 24 minuter hittade Oscar Wendts hörna via mycket om och men fram till Gustaf Norlin, som nickade in 1-0 från nära håll. Det var Djurgårdens andra bakslag på kort tid, då kuggen Rasmus Schüller tvingades kliva av skadad efter femton minuter.

- Kandidat till årets fulaste mål, säger en skrattande Norlin till Discovery+ i halvtid.

I den andra halvleken tog sig Djurgården tillbaka i i matchen. Efter att ha forcerat för en kvittering fick Stockholmarna utdelning när Hampus Finndell hittade Joel Asoro i djupled med en passning. Asoro tog ner bollen på bröstet och avslutade sedan förbi Warner Hahn till 1-1. Målet innebär att Asoro nu gjort mål i två raka matcher, efter att ha inlett säsongen på bänken.

Med tjugo minuter kvar att spela gjorde Djurgården ett trippelbyte. Kalle Holmberg, Gustav Wikheim och Elias Andersson kom in i stället Sead Haksabanovic, Magnus Eriksson och Joel Asoro.

Startelvor:

IFK Göteborg: Hahn - Jallow, Bjärsmyr, Johansson, Wendt - Aiesh, Svensson, Thern, Sana - Norlin, Berg.

Djurgården: Widell Zetterström - Johansson, Löfgren, Ekdal, Radetinac- Schüller, Finndell, Eriksson - Asoro, Edvardsen, Haksabanovic.