JUST NU: Asoro och Radetinac in från start för Djurgården - Blåvitt bänkar derbyhjälte

IFK Göteborg har inlett allsvenskan med tre raka segrar, mot IFK Värnamo, Helsingborgs IF och senast i derbyt mot BK Häcken. Under tisdagen tar de emot Djurgårdens IF hemma på Gamla Ullevi, som fått en något tyngre start på säsongen. Blåränderna inledde med seger mot Degerfors IF, förlorade mot Mjällby AIF och vände senast underläge och vann mot IFK Norrköping.

När startelvorna presenterades inför matchstart på Gamla Ullevi gjordes förändringar i båda lagen sedan respektive lags senaste match. I Göteborg bänkades Oscar Vilhelmsson, som blev målskytt i 2-0-segern mot Häcken senast, och i Djurgården klev Haris Radetinac in i stället för Leo Cornic på vänsterbacken och så kliver Joel Asoro in som högerytter i stället för Gustav Wikheim.

Startelvor:

IFK Göteborg: Hahn - Jallow, Bjärsmyr, Johansson, Wendt - Aiesh, Svensson, Thern, Sana - Norlin, Berg.

Djurgården: Widell Zetterström - Johansson, Löfgren, Ekdal, Radetinac- Schüller, Finndell, Eriksson - Asoro, Edvardsen, Haksabanovic.