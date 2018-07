JUST NU: Bajen-back tillbaka i elvan - så startar Elfsborg och Hammarby

Elfsborg tar i kväll emot Hammarby i andra matchen efter sommaruppehållet i allsvenskan på Borås Arena. Hammarby-tränaren Stefan Billborn väljer att sätta in David Fällman i sin startelva, som är tillbaka efter avstängning, samtidigt som nyförvärvet Junes Barny tar plats på bänken och kan få göra debut.

I Elfsborg tar Jesper Karlsson plats till vänster på lagets mittfält i stället för Simon Lundevall, som är utanför matchtruppen, samtidigt som Issam Jebali får fortsatt förtroende på topp i stället för Viktor Prodell, som senast stod för två mål mot Örebro.

Startelvor:

Elfsborg: Ellegaard - Dyer, Dresevic, Nilsson, Kaib - Ishizaki, Olsson, Holmén, Gojani, Karlsson - Jebali.

Hammarby: Wiland - Solheim, Fenger, Fällman, Borges - Junior, Tankovic, Andersen - Khalili, Djurdjic, Hamad.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på C More.