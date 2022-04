JUST NU: Bajen inleder piggt - Besara prickar ribban

Hammarby IF tar under lördagen emot nykomlingen Helsingborgs IF på Tele2 Arena i Stockholm i den allsvenska premiäromgången.

I Hammarby får talangen Mayckel Lahdo chansen från start, medan HIF-nyförvärvet Armin Gigovic också går rakt in i elvan.

Bajen inledde matchen piggt framför hemmapubliken. Knappt tio minuter var spelat när Nahir Besara fick bollen utanför straffområdet och drog till på volley, men skottet tog i överkanten av ribban.

Startelvor:

Hammarby IF: Dovin - Sandberg, Magyar, Fenger, Jeahze - Besara, Andersen, Bojanic - Lahdo, Selmani, Ludwigson.

Helsingborgs IF: Joelsson - Tsouka, Suljic, Weberg, Davidsen - Lingman, Ejupi, Gigovic - Kaied, van den Hurk, Ali.