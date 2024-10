JUST NU: Bajen utökar

IF Elfsborg

Hammarby vann till slut derbyt mot Djurgården med 2-0, efter att sista kvarten spelats klart dagen efter, på måndagen.

I dag åker man till Uppsala för match mot tabellnian Sirius på Studenternas IP. Tappar de grönvita poäng är Malmö FF svenska mästare i kavaj.

När startelvorna presenterades stod det klart att Kim Hellberg gör två förändringar från derbysegern mot Djurgården. Jusef Erabi och Fredrik Hammar kliver ut. Montader Madjed och Markus Karlsson kliver in.

Även Sirius gör två från bortaförlusten mot Halmstad sist. Jakob Voelkerling Persson ersätter Saba Mamatsashvili och Marcus Lindberg ersätter Joakim Persson

Efter bara ett par minuter fick Sirius matchens första läge. Henrik Rönnlöf Castegren mottog ett inlägg med huvudet, men Wener Hahn stod för en stabil räddning.

Sirius fortsatte att trumma på. Med sitt sylvassa omställningsspel hotade man gänget från Södermalm vid ett flertal tillfällen i matchens linda.

Istället var det Hammarby som fick nästa stora läge efter tio minuter. På ett inspel höll sig Oscar Johansson Schellhas framme - men bollen gick i Tånnanders vänstra stolpe.

I minut 19 tog Bajen ledningen genom Bazoumana Toure. På ett inlägg från Markus Karlsson höll sig ynglingen framme och nickade in ledningsmålet via Jakob Tånnander.

I minut 37 kom utökningen. Bazoumana Toure satte tvåan med skallen och blev därmed tvåmålsskytt. Inlägget stod Montader Madjed för.

I minut 42 avbröts matchen då det kastades in föremål på planen. Det tog dock bara ett par minuter - sedan återupptogs sammandrabbningen.

Med någon minut kvar av den första halvleken åkte Hammarby på en skadesmäll. Pavle Vagic segnade ner i gräset och hans lår lindades. 24-åringen kunde inte fortsatte - utan byttes ut till förmån för Ibrahima Fofana.

När den första halvleken nådde vägs ände var ställningen alltjämt 2-0 i Bajens favör.

- VI har släpps in två mål på inte så många chanser. Jag tycker vi startar bra, sedan blir vi påverkade av deras 1-0. Men vi har alla möjligheter att ta oss in i den här matchen. Det är en jämn fotbollsmatch, men de sätter sina chanser, sa Henrik Rönnlöf Castegren till Max i paus.

- Vi behöver komma in lite mer bakom dem där vi är starka, speciellt när de kliver så högt. Sedan behöver vi stänga deras offensiva spel, de har fått in två mål via sin högerkant, så där måste vi stänga, fortsatte han.

Hammarbys Nahir Besara tokhyllade tvåmålsskytten Toure.

- Det är kul att se honom vara tiullbaka i god form. Han hade inte sina bästa dagar, men nu är han tillbaka som vi alla känner honom. Det är normalt. Det har ryktats mycket om honom till extremt stora klubbar. Men vi alla ser hur hårt han jobbar. Vi är glada så länge vi får ha kvar honom här, sa Nahir Besara till Max.

Han fortsatte ge sin syn på Hammarbys generella spel:

- Bra kontroll. Vi har några lägen, det är rätt tight i mitten så vi försöker gå runt på sidorna. Nu har vi lyckats göra två mål därifrån. Bra taktik.

Startelvor:

Sirius: Tånnander - Rönnlöf Castegren, Nwadike, Jeng, Voelkerling Persson - Walta, Vikman - Milleskog, Lindberg, Heier - Salech

Hammarby: Hahn - Skoglund, Vagic, Eriksson, Pinas - Karlsson, Tekie - Madjed, Besara, Toure - Johansson Schellhas