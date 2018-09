JUST NU: Barny ersätter Andersen - så startar Hammarby mot Sirius

När startelvorna presenterades till mötet mellan Sirius och Hammarby stod det klart att Junes Barny ersätter Jeppe Andersen på mittfältet. Dansken är avstängd efter att ha dragit på sig ett gult kort i derbyt mot Djurgården. I övrigt startar samma spelare som senast.

I Sirius spelar den före detta Hammarby-spelaren Philip Haglund från start och bildar mittfält tillsammans med Robert Åhman Persson och Mohammed Saeid. Noterbart är också att Jesper Arvidsson spelar vänsterytter istället för vänsterback.

Startelvor:

Sirius: Jonsson – Larson, Eiswohld, Pehrsson , Björkström – Haglund, Åhman-Persson, Saeid – Lundholm, Ogbu, Arvidsson

Hammarby: Wiland – Sandberg, Paulsen, Fällman, Borges - Barny, Tankovic, Junior – Rodic, Djurdjic, Hamad

Du ser mötet mellan Sirius och Hammarby på Sportkanalen, C More Fotboll och kan streama det via cmore.se. Avspark 19:00.