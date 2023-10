JUST NU: Bergvall ger Djurgården ledningen

Efter ett 0-0-resultat i förra helgens derby mot Hammarby IF reser Djurgårdens IF till Grimsta IP för att ta emot IF Brommapojkarna i nästa omgång av allsvenskan. Ett Brommapojkarna som senast föll mot IK Sirius med 2-3 och befinner sig på negativ kvalplats.

När startelvorna släpptes inför match står det klart att firma Bergstrand och Lagerlöf startar samma elva som i derbyt mot Hammarby. Således får Lucas Bergvall fortsatt förtroende efter sin fina derbyinsats, vilken han lovordades för. Det blir andra matchen i rad 17-åringen får starta.

BP tryckte på från start och skapade flera heta chanser. Bland annat hade Oscar Pettersson ett avslut efter ett inspel som Jacob Widell Zetterström svarade för en vass fotparad på.

Halvvägs in i den första akten fick Djurgården ett jätteläge. Magnus Eriksson testade från distans och Filip Sidklev lämnade retur. Oskar Fallenius var snabbt framme på returen och tryckte av från nära håll. Ytterforwardens försök gick över ribban och han grämde sig över den sumpade möjligheten.

Djurgården tog ledningen med tio minter kvar till paus. 17-årige Lucas Bergvall höll sig framme på ett inspel från Oskar Fallenius. Superlöftet, som har ett förflutet i BP, avstod firande.

Startelvor:

Brommapojkarna: Sidklev - Abrahamsson, Löfgren, Heggem - Jensen, Fritzon, Leach Holm, Ackermann - Pettersson, Inoussa, Odefalk.

Djurgården: Widell Zetterström - Johansson, Une Larsson, Danielson, Dahl - Bergvall, Schüller, Eriksson - Fallenius, Gurbanli, Radetinac.