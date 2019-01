JUST NU: Bertilsson målar - ger ÖSK ledningen mot Sirius

Örebro tog i eftermiddag emot Sirius i ett träningsmöte i Närke. Hemmalaget inledde starkt och tog bara några minuter in i första halvlek ledningen i matchen. Albin Granlund stack fram längs vänsterkanten och satte in bollen i straffområdet till Bertilsson som petade in bollen i mål till 1-0 för ÖSK.

Startelvor:

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Brorsson - Björnquist, Mårtensson, Gerzic, Granlund - Bertilsson, Deprem, Rogic.

Sirius: Nyberg - Larson, Jarl, Björkström - Faiqi, Razak, Busch Thor, Sirelius - Andersson, Haglund, John Junior.

Matchen börjar klockan 15.30 och sänds på Sportkanalen och streamat på C More.