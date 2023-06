JUST NU: Besara ger Bajen ledningen

Hammarby IF har hackat under säsongsinledningen och vann senast i mitten av maj i allsvenskan. Under fredagskvällen ställdes Bajen mot IF Brommapojkarna, som överraskat under våren, på Tele2 Arena i Stockholm.

Hammarby-tränaren Marti Cifuentes gjorde den här kvällen inga förändringar i sin startelva i jämförelse med senaste mötet med Halmstads BK (0-0) på Örjans vall, och var nära att få fira ett tidigt ledningsmål, då ytterbacken Simon Strand följde med upp i ett anfall och tog avslut mot mål, vilket Filip Sidklev räddade.

Samtidigt hade BP mest boll inledningsvis och försökte då och då offensivt, men utan att komma till några jättelägen. I stället var Adi Nalic också nära att få fira, men prickade Sidklevs högra stolpe, och bara någon minut senare fick Bajen till slut utdelning.

Annons

Nahir Besara satte bollen i mål till 1-0 från långt håll - efter en tavla av Sidklev. Bajen ville sedan mer och var nära 2-0, men då prickade Montader Madjed också den högra stolpen.

Startelvor:

Hammarby IF: Dovin - Karlsson, Kurtulus, Pinas, Strand - Sadiku, Tekie, Besara - Madjed, Nalic, Mikkelsen.

IF Brommapojkarna: Sidklev - Calisir, Sögaard, Lysaker Heggem - Waker, Jensen, Fritzson, Ackermann - Pettersson, Vasic, Cosic.