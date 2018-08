JUST NU: Blåvitt gör mål direkt på hörna - men ÖFK kvitterar med långskottskanon

I förra veckan fick Blåvitts nyförvärv Sargon Abraham göra debut för sin nya klubb - och i måndagskvällens hemmamöte med Östersunds FK går Robin Söder in från start. Nyförvärven Marcus Degerlund och Fredrik Oldrup Jensen får däremot inleda på bänken.

ÖFK har inte förlorat på över tre månader i allsvenskan.

ÖFK började bäst och Simon Kroon såg ut att ha gett bortalaget ledningen i den 15:e matchminuten, men målet blåstes av för offside. Men det var Blåvitts Charaisjvili som skulle bryta dödläget. Detta efter att hans hörna gått direkt in i mål.

Ett par minuter senare fick Dennis Widgren i väg ett sagolik träff från distans. Hans avslut seglade över Erik Dahlin och innebar 1-1 på Gamla Ullevi.

Startelvor:

Göteborg: Dahlin - Starfelt, Calisir, Boo Wiklander - Salomonsson, Karlsson Lagemyr, Sakor, Wernersson - Olsson, Söder, Charaisjvili.

Östersund: Keita - Mukiibi, Sonko Sundberg, Pettersson - Arhin, Edwards, Bergqvist, Widgren - Aiesh, Hopcutt, Kroon.

Matchen mellan Göteborg och Östersund visas i C More och kan streamas via cmore.se.