JUST NU: Blåvitt nära ledningsmål

Hammarby IF tar under söndagen emot IFK Göteborg i ett stormöte på Tele2 Arena i allsvenskan. Bajens huvudtränare Marti Cifuentes gör då två förändringar i elvan jämfört med senast; Simon Strand och Nathaniel Adjei kliver in från start i stället för Markus Karlsson och Adi Nalic.

Mads Fenger verkar ta plats som defensiv mittfältare, enligt SvFF:s officiella laguppställning.

Blåvitt gör i sin tur en förändring i sin startelva. Lucas Kåhed ersätter Hussein Carneil.

I matchinledningen blev Arbnor Mucolli liggandes efter en situation med Simon Strand.

När Bajen hade boll på egen planhalva och försökte avancera klev Mucolli in i Strand, varpå Hammarby-spelaren blev irriterad. Han slog då till Mucolli i bakhuvudet.

Mucolli kunde fortsätta matchen.

I slutet av den första halvleken kom Blåvitt nära ett ledningsmål. Thordarson testade från distans och träffade ribban. Kort senare sköt Mucolli ett skott som Oliver Dovin fick problem med, målvakten klarade inte av att hålla bollen och styrde ut den till en hörna.

Ställningen var 0-0 när lagen vandrade in till halvtidsvilan.

- Vi gör allt rätt. Allt vi hade pratat om gör vi, pressen och spelet med bollen. Vi saknar bara målet. Vi måste vara kliniska när vi får chanser. Vi får inte många men de vi får måste vi göra mål på, sa Mucolli till Discovery+ i paus.

Hammarby-kaptenen Nahir Besara om första halvlek:

- Inte tillräckligt bra. Vi har en del boll men det händer inte så mycket. Blåvitt pressar och försvarar bra, de gör det svårt för oss. Det gäller att vi får fart i bollen när vi har den och vågar spela. Det känns som att vi spelar tillbaka den i stället för att ta den framåt, analyserade han i samma sändning.

Startelvor:

Hammarby IF: Dovin - Adjei, Kurtulus, Pinas - Strand, Besara, Fenger, Hammar, Llinares Barragan - Erabi, Djukanovic.

IFK Göteborg: Dahlberg - Salomonsson, Svensson, Hausner, Wendt - Thordarson, Carlén, Carneil - Santos, Selmani, Mucolli.