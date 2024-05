JUST NU: Blåvitt ropar på straff

Bottenlaget IFK Göteborg och serieledande Malmö FF drabbar samman i ett allsvenskt stormöte. Spelplats är Ganla Ullevi, Göteborg.

Hemmalaget Blåvitt gör en förändring gentemot derbyförlusten senast Gais. Sebastian Ohlsson kliver in från start, som högerback, och Adam Carlén börjar på bänken. Sebastian Hausner, som spelade högerback senast, tar Carléns plats som mittback.

Även MFF-tränaren Henrik Rydström stuvar om i elvan jämfört med hur han formerade laget i 3-1-förlusten mot Elfsborg. Exempelvis är Johan Dahlin tillbaka mellan stolparna i stället för Ricardo Friedrich samt att Jens Stryger Larsen och Lasse Berg Johnsen, som missade förra omgången, åter är i elvan. Noterbart i MFF är att skytteligaledaren Isaac Kiese Thelin inleder på bänken och på topp startar Erik Botheim.

Annons

MFF hotade Blåvitt direkt och Erik Botheim var nära att rinna igeno. Men Gustav Svensson lyckades reda ut situationen och Blåvitt-backen fick dessutom frispark med sig.

IFK Göteborg var inte oävet i inledningen av matchen och hemmalaget ägde en hel del boll, dock utan att komma till de där riktigt heta chanserna. Blåvitt skapade ett hyggligt läge på en hörna efter dryga kvartens spel. Pontus Jansson nickade ned bollen i eget straffområde och Kolbeinn Thordarsson testade avslut i en trängd situation. Försöket gick över ribban.

Blåvitt hade en boll i nät kort därpå. Kolbeinn Thordarsson stormade fram och nickade på ett inlägg och bollen hamnade hos Malick Yalcouye, som rullade in den i öppet mål. Men det var klar offside på Blåvitts 18-åring.

Med dryga tio minuter kvar till paus tog MFF ledningen. Erik Botheim höll sig framme på ett precist inlägg från Sergio Pena och satte dit 1-0. Han firade framför hemmaklacken.

Annons

MFF utökade sin ledningen innan den första akten var färdigspelad. Förre Blåvitt-spelaren Sören Rieks, som fick en del burop under de första 45 minuterna, tog emot vid straffområdeskanten, lade bollen till rätta och sedan knorrade han in 2-0 i den bortre gaveln.

- Det är det man hoppas på innan matchen. Ett otroligt viktigt mål så att vi får lite luft att andas.Vi kan förbättra en del till andra halvlek, sa Rieks till Dicovery+ i paus.

Han fortsatte om första halvlek:

- Det kan vara bättre. Jag tycker att Blåvitt gör det svårt för oss ibland. Samtidigt som vi spelar lite för mycket i sidled.

IFK Göteborgs Elis Bishesari i samma sändning:

- Jag tycker vi börjar bra. Vi har några chanser som kanske ska gå in. Men fotboll är fotboll och vi får inte in dem. De är skickliga i sina kontringar och får till halvlägen som går in, säger keepern och fortsätter:

Annons

- Det är frustrerande, men det är bara hoppa upp på hästen igen och fortsätta.

När den andra halvleken skulle blåsas igång tändes ett stort antal pyrotekniska pjäser på Gamla Ullevi och domare Mohammed Al-Hakim valde att paus matchen. Avbrottet varade i ungefär två minuter.

Kort därpå ropade Blåvitt på straff. Sebastian Ohlsson slog ett inspel från högersidan och det studsade upp på Derek Cornelius hand. Al-Hakim viftade avvärjande, till blåvita protester.

Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari - Ohlsson, Svensson, Hausner, Trondsen - Yalcouye, Pyndt, Thordarsson - Santos, Mucolli, Abraham.

Malmö FF: Dahlin - Stryger Larsen, Jansson, Cornelius, Busanello - Berg Johnsen, Pena - Nanasi, Rosengren, Rieks - Botheim.