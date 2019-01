JUST NU: Blåvitt-talang får chansen från start - här är Blåvitts och Odds startelvor

IFK Göteborg ställs i kväll inför andra träningsmatchen i år, den här gången mot Odds BK på Prioritet Serneke Arena. Blåvitt-tränaren Poya Asbaghi ger i kväll bland annat talangfulle anfallaren Benjamin Nygren chansen från start, samtidigt som målvakten Erik Dahlin får stå i mål i första halvlek, medan kollegan Tom Amos matchas mellan stolparna i andra halvlek.

Startelvor:

IFK Göteborg: Dahlin - Calisir, Da Graca, Erlingmark - Ohlsson, Affane, Sakor, Wernersson - Charaisjvili, Nygren, Abraham.

Odds BK: Klemensson, Ruud, Hagen, Björtuft, Risa, Kitolano, Börven, Hoff, Rashani, Lauritsen, Södlund.

Matchen börjar klockan 17.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.