JUST NU: Blåvitt utjämnar - 18-åring nätar i debuten

IFK Göteborg fick på lördagen en kanonstart i bortamötet med Sirius i Uppsala. Efter att Abdul Razak tappat bollen på egen planhalva attackerade Blåvitt via Patrik Karlsson Lagemyr. "Paka" hittade ut till Giorgij Charaisjvili som i sin tur hittade nätet bakom Lukas Jonsson.

Inom loppet av en minut vände dock Sirius på steken. Klockan hade hunnit upp till 25 då Niklas Busch Thor hittade in till Philip Haglund som via stolpen och målvakten Giannis Anestis hittade nätet. Blåvitt-spelarna ropade på frispark på grund av att Busch Thor gjort omkull Sebastian Ohlsson, men domaren valde att fria.

Minuten senare fullbordades vändningen då Jonas Lindberg kastade sig fram på Mohammed Saeids snedträff och skickade in 2-1.

Tidigt i den andra halvleken utjämnade IFK Göteborg till 2-2. Patrik Karlsson Lagemyr missade sitt friläge med Lukas Jonsson, men på returen höll sig Måns Saebbö, 18, framme och rullade in kvitteringen. Det var Saebbös debut i allsvenskan.

Lagens startelvor:

Sirius: Jonsson - Björkström, Ceesay, Arvidsson - Larson, Andersson, Busch Thor, Razak - Saeid, Haglund, Lindberg.

IFK Göteborg: Anestis - Ohlsson, Starfelt, Calisir, Wernersson - Erlingmark, Yusuf, Karlson Lagemyr - Abraham, Nygren, Charaisjvili.

