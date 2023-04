JUST NU: BP reducerar mot Djurgården

Djurgården inleder allsvenskan med att ställas mot Brommapojkarna på Tele2 Arena. Blåränderna slutade i fjol tvåa i allsvenskan medan Stockholmskonkurrenten vann superettan.

När Djurgården släppte sin startelva stod det klart att Carlos Moros Gracia startar på bänken, Jesper Löfgren bildar mittlås med Marcus Danielson. Dessutom är Joel Asoro bänkad.

Djurgården tog tag i taktpinnen från start och redan efter dryga fem minuter hittade Magnus Eriksson Gustav Wikheim med ett finurligt inspel snett inåt bakåt. Norrmannens utspel gick dock utanför målramen.

Efter ungefär 15 minuter spräckte Djurgården nollan. Hampus Finndell rakade in ett inspel från Oliver Berg.

Kort därefter fick Victor Edvardsen en gyllene chans till att utöka ledningen, men Oscar Linnér svarade för en vass parad.

Några minuter före paus utökade Djurgården sin ledning. Victor Edvardsen skickade in ett inspel som en BP-försvarare inte lyckades få undan. Gustav Wikheim högg som en kobra och gjorde 2-0.

- Det är riktigt kul att vara igång igen. Det är fullsatt på läktarplats och vi spelar ganska bra fotboll, sa Victor Edvardsen till Discovery+ i paus.

BP-målvakten Oscar Linnér i samma sändning:

- Svår match att inleda med, att komma hit och det är bra tryck. De har medvind med den här inramningen. De får momentum från start och vi har inte kommit in matchen överhuvudtaget. Det är så det kan vara. Det är första halvlek för många grabbar någonsin i allsvenskan. Det är lite nyhetens behag kanske. Vi får gå vidare.

Han fortsatte om sina vassa parader:

- Det är nice. Skönt att få göra lite bra räddningar. Men i slutändan är inte känslan bra eftersom vi ligger under. Jag gör allt jag kan för att hjälpa laget. Det är ny situation för många killar här och det är ingen idé att vara för hård mot varandra. Vi får acceptera att vi möter ett bra lag, att vi inte kommit in i matchen än. Förhoppningsvis kommer vi in i det i andra halvlek. Till dess får vi försöka hålla nere siffrorna.

Precis efter paus utökade Djurgården sin ledning. Hampus Finndell slog till på nytt efter inspel från Wikheim.

Efter ungefär en timmes spel reducerade BP. Jacob Widell Zetterström lämnade retur på en nick efter ett inlägg. Marijan Cosic höll sig framme på returen och gjorde spräckte nykomlingens nolla.

Startelvor:

Djurgården: Widell Zetterström - Johansson, Danielson, Löfgren, Andersson - Finndell, Schüller, Eriksson - Edvardsen, Berg, Wikheim.

Brommapojkarna: Linnér - Abrahamsson, Sögaard, Ahardius, Jensen - Sandberg Magnusson, Ackermann, Kroon - Pettersson, Vasic, Cosic.