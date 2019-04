JUST NU: Brassebacken bänkas i Bajens hemmapremiär - här är elvorna

I premiären mot Elfsborg spelade Jean Carlos de Brito från start för Hammarby. Då byttes han ut i början av andra halvlek och i söndagens hemmapremiär väljer Hammarby-tränaren Stefan Billborn att bänka backen och in kommer i stället Mats Solheim.

Lagens startelvor:

Hammarby: Curci - Sandberg, Odilon, Fällman, Solheim - Andersen, Djurdjic, Fenger -Kacaniklic, Kjartansson, Tankovic

Kalmar FF: Hägg-Johansson - Johansson, Nouri, Elm, Aliti, Agardius, Romario, Elm, Hallberg, Fröling, Diouf

Du ser mötet på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se. Avspark 17:30.