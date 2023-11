JUST NU: Cornelius kvitterar mot Häcken

Malmö FF var inför söndagens bortamöte med BK Häcken under press i guldstriden. Skånelaget behövde vinna, annars skulle serieledande IF Elfsborg få chans att säkra SM-guld i mötet med Degerfors IF senare i kväll på Borås Arena.

Malmö FF inledde offensivt, men släppte samtidigt också till farliga målchanser. Först var Samuel Gustafson nära, men då räddade Derek Cornelius framför mål, och därefter stötte Edward Chilufya i den 20:e minuten in bollen från nära håll till Häcken-ledning och 1-0.

Men MFF skulle komma ikapp, och i den 27:e minuten kvitterade Cornelius, som tidigare alltså täckte upp i ett avgörande läge framför mål, till 1-1 på Hisingen.

Strax före halvtid var det irriterat, då Häckens Tomas Totland föll och fick frispark, innan MFF satte bollen i nät, vilket ledde till stora protester från bortalaget. Enligt Discovery+ var även MFF-tränaren Henrik Rydström irriterad och smällde till ett plexiglas.

- Vi ska inte stressa, det är 45 minuter plus tilläggstid kvar. Vi har sett fina ut i uppbyggnadsspelet, men vi har saknat det sista i straffområdet. Vi har kvalitet, och även på bänken, så jag är inte stressad. Vi kommer att gå för det, sa MFF:s Søren Rieks till Discovery+ i halvtid.

Startelvor:

BK Häcken: Abrahamsson - Sandberg, Hammar, Ousou, Totland - Dahbo, Samuel Gustafson, Ishaq - Sonko, Chilufya, Layouni.



Malmö FF: Dahlin - Jansson, Cornelius, Olsson - Rieks, Rosengren, Pena, Busenello - Nanasi, Kiese Thelin, Vecchia.