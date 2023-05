JUST NU: Dahlberg gör comeback mot BP

IFK Göteborg bärgade i förra veckan årets första seger, då det blev islossning med 6-0 mot Degerfors IF hemma på Gamla Ullevi. Under måndagen bortaspelar Blåvitt mot IF Brommapojkarna, som kommer från tre raka segrar i allsvenskan.

Blåvitt får i kväll tillbaka Pontus Dahlberg från start på Grimsta. Målvakten har under säsongsinledningen haft skadeproblem, men är nu redo igen.

Startelvor:

IF Brommapojkarna: Sidklev - Calisir, Sögaard, Heggem, Waker - Jensen, Leach Holm, Fritzson, Cosic - Vasic, Pettersson.

IFK Göteborg: Dahlberg - Salomonsson, Svensson, Bångsbo, Wendt - Eriksson, Carlén - Ohlsson, Hagen, Norlin - Berg.