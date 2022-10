JUST NU: Degerfors rivstartar - HIF på väg ur allsvenskan

Helsingborgs IF har haft en tuff säsong och behövde under söndagen en seger mot Degerfors IF på hemmaplan för att hålla hoppet vid liv om spel i allsvenskan 2023.

Men det blev en tung start för Skåne-laget. Redan i den fjärde minuten höll sig Degerfors-backen Gustaf Lagerbielke framme och nickade in ett inlägg i mål efter en hörna till 1-0.

Startelvor:

Helsingborg: Joelsson - Bengtsson, Widell, Rogne, Rejnhold - Al-Hamawi, Khalili, Faltsetas, Ali - Kabashi, Muhsin.

Degerfors: Gal - Lagerbielke, Ohlsson, Granath - Gyau, Örqvist, Gravius, Carlén, Bouzaiene - Campos - Faraj.