JUST NU: Dif-anfallare tillbaka i elvan - så startar Djurgården och Trelleborg

Djurgården-anfallaren Aliou Badji började på bänken i de två senaste mötena med Hammarby och BP, vilket gjorde att han uttryckte sitt missnöje med det i media. I eftermiddag är han däremot tillbaka i klubbens startelva mot Trelleborg på Vångavallen.

Startelvor:

Trelleborg: Petersson - Hörberg, Jönsson, Blomqvist, Nielsen, Tideman - Andersson, Olsson, Nilsson - Hümmet - Camara Jönsson.

Djurgården: Isaksson - Gunnarsson, Danielsson, Olsson, Augustinsson - Karlström, Ulvestad, Mrabti - Ring, Badji, Radetinac.

Matchen börjar klockan 16.00 och sänds på C More Live 2 och streamat på C More.