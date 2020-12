JUST NU: Dramatik i bottenstriden - Chibuike ger FFF hopp

Den allsvenska bottenstriden levde in i den sista omgången under söndagen. Helsingborgs IF var redan klart för nedflyttning, men Kalmar FF och Falkenbergs FF gjorde däremot upp om att hamna på kvalplats för spel mot Jönköpings Södra i nästa vecka om överlevnad.

Falkenberg tog under söndagen emot Mjällby i den sista omgången, medan Kalmar FF hemmaspelade mot Häcken i Småland. KFF var inför omgången på kvalplats med tre poäng ner till Falkenberg på 15:e-plats i allsvenskan.

Men Falkenberg fick en drömstart direkt och satte därmed press på KFF i bottenstriden, då Tobias Englund sköt 1-0 från nära håll i straffområdet. KFF hade samtidigt svårt att skapa målchanser mot Häcken, då Hisingen-laget hade mycket boll och spelade bra inledningsvis. Strax före halvtid fick dock Kalmar anledning att jubla, trots 0-0 i Småland.

ANNONS

För i den 37:e minuten kvitterade nämligen Mjällbys Jacob Bergström till 1-1 mot Falkenberg. Anfallaren mötte ett inspel från nära håll och satte bollen i nät. Därmed var det 1-1 i Halland i halvtid, och mållöst i Småland.

I andra halvlek fick FFF en rejäl uppförsbacke att bestiga. Då klev nämligen Max Watson fram på en hörna och nickade Mjällby till 2-1-ledning. Därmed såg det där och då mörkt ut för FFF med att komma på kvalplats. Lite senare kvitterade dock FFF till 2-2 genom John Chibuike, och därmed blev det dramatik igen.

Startelvor:

Falkenbergs FF: Noring - Özen, Johansson, Amiot, Ericsson - Söderström, Carlsson, Mathisen, Englund - Chibuike, Sylisufaj.

Mjällby AIF: Eriksson - Nilsson, Watson, Björkander, Agardius, Hodzic - Löfquist, Sabovic, Gustavsson - Spelmann, Bergström.

***

Kalmar FF: Hägg Johansson - Nouri, Johansson, Bergqvist, Ring - Magnusson, Israelsson, Romario, Sachpekidis - Jansson, Herrem.

BK Häcken: Dahlberg - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Gulan - Friberg, Youssef, Berggren - Yasin, Søderlund, Bengtsson.