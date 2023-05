JUST NU: Edvardsen tillbaka för Djurgården mot Kalmar

Djurgårdens IF har hackat under säsongsinledningen och ställs under måndagen mot Kalmar FF, som imponerat under nye tränaren Henrik Jensens ledning.

Djurgårdens tränarduo Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf väljer den här kvällen att göra en förändring gentemot lagets senaste elva mot BK Häcken, då Victor Edvardsen får chansen från start i stället för Oskar Fallenius. I Kalmar saknas fortsatt viktige mittfältaren Carl Gustafsson, som inte är en del av lagets matchtrupp.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Vaiho - Johansson, Löfgren, Danielson, Andersson - Berg, Finndell, Eriksson - Edvardsen, Asoro, Wikheim.

Kalmar FF: Friedrich - Lindahl, Sætra, Sjöstedt, Olafsson - Romario, Gojani, Netabay - Skrabb, Rajovic, Shamoun.