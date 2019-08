JUST NU: Edwards i elvan på nytt - så startar Djurgården och AFC

Senast mot Sirius debuterade Curtis Edwards för Djurgården då han spelade från start. I kvällens möte med AFC Eskilstuna finns mittfältaren med i elvan på nytt.

I bortalaget AFC finns bland annat Dzenis Kozica, som är på lån i klubben från Djurgården, med från start.

Lagens startelvor:

Djurgården: Vaiho – Witry, Une Larsson, Danielson, Käck – Karlström, Ulvestad, Edwards – Ring, Turay, Chilufya

AFC Eskilstuna: Söderberg – Loeper, Tsveiba, Catic – Jarl, Rashkaj, Lushaku, Nnamani – Nalic, Avdic, Kozica

Du ser måndagens möte mellan Djurgården och AFC på C More Live 2 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.