JUST NU: Elfsborg hamnar i underläge

Efter Malmö FF:s förlust mot BK Häcken på bortaplan behövde IF Elfsborg under söndagskvällen en seger mot Degerfors IF hemma för att ta SM-guld.

Elfsborg saknade den här kvällen avstängde Michael Baidoo, och i stället spelade Ahmed Qasem från start mot "Degen" i den potentiella guldmatchen.

Elfsborg åkte tidigt på en smäll, då Niklas Hult lade sig ner i gräset efter en duell, och blev ersatt av Alexander Bernhardsson på planen.

Senare hamnade Elfsborg plötsligt i underläge efter 39 minuters spel. Seid Korac var på rätt plats för Degerfors och satte 1-0.

- Det var sådär från vår sida. Vi kom inte riktigt igång med långa anfall och skapade inte så många chanser. Det var en hyfsat jämn match, men de gjorde mål på en fast situation, och det gjorde inte vi, sa Elfsborg-forwarden Per Frick till Discovery+ i halvtid.

Startelvor:

IF Elfsborg: Valdimarsson - Larsson, Holmén, Ibrahim, Hult - Boateng, Qasem, Baldursson - Okkels, Frick, Hedlund.

Degerfors IF: Rossbach - Bouzaiene, Granath, Korac, Mammar Chaouche, Gyau - Bolin, Ohlsson, Örqvist - Lindgren, Campos.