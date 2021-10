JUST NU: Elfsborg tystar Tele2 - gör 2-0

När startelvorna presenterades stod det klart att hemmalaget får klara sig utan Haris Radetinac som är sjuk. Noterbart var också att Emmanuel Banda fick chansen från start på mittfältet, då Djurgården saknade avstängde Rasmus Schüller.

Djurgården har chansen att återta serieledningen, men då krävs minst en poäng för stockholmarna.

I Elfsborg så valde tränaren Jimmy Thelin att start med samma lag som i senaste segermatchen mot IFK Göteborg.

Det var första hemmamatchen för Djurgården på hemmaplan utan restriktioner.

- Det känns fantastiskt. Det gäller att vi gör jobbet idag framför våra supportrar, säger hemmalagets lagkapten Magnus Eriksson till Discovery+ innan matchen.

ANNONS

Runt 20 000 supportrar välkomnade lagen och hemmasupportrarna bjöd på en vacker koreografi med tillhörande text: "Den 130-åriga framgångssagan fortsätter".

Djurgården var spelförande inledningsvis men det var gästerna från Borås som skapade matchen första heta möjlighet. Okkels kom fri och sköt, men bollen gick i stolpen.

Men efter 21 minuter kom ledningsmålet. Ett inspel som Per Frick till slut fick fram till Simon Olsson som kunde nicka in 1-0 till Elfsborg.

Precis in paus fick Djurgårdens Banda ett jätteläge att kvittera. Ett inlägg mot bortre som Banda nickade, men Valdimarsson stod för en fin räddning. Kort efter det hettade det till rejält när Per Frick gick in tufft på Jesper Löfgren. Djurgårdsspelarna reagerade kraftigt och Käck puttade omkull Frick.

Huvuddomaren Mohammed Al-Hakim valde att dela ut gult kort till Frick och Käck. Elfsborg gick till ledning i paus.

ANNONS

- Det är jättekul att spela inför mycket publik. Jag tycker att vi gör det bra, vi borde kanske ha gjort ett par mål till. Men vi är nöjda med spelet men måste få in några fler mål, säger Simon Strand till Discovery+ i paus.

Djurgårdens Hjalmar Ekdal:

- Det är en böljande första halvlek. Vi börjar jävligt starkt, men de får in ett mål där vi har en lite sämre period. Men vi har bra tryck och energi men det gäller att få in bollen också. De är vassa i omställningarna och måste balansera bättre.

I den andra halvleken svängde det rejält. Kalle Holmberg fick först ett jätteläge att kvittera, men anfallaren missade mer eller mindre öppet mål. I anfallet efter kontrade Elfsborg och Rasmus Alm placerade in 2-0 bakom Widell Zetterström.

Med en halvtimme kvar gjorde Simon Strand ett frisparksmål. Men mitt under gästernas firande hade domare Al-Hakim uppmärksammat att Per Frick nuddade bollen med handen innan målet. Efter diskussion med linjedomaren dömdes målet bort.

ANNONS

Djurgården: Widell Zetterström - Löfgren, Une Larsson, Ekdal, Käck - Banda, Finndell, Eriksson - Chilufya, Holmberg, Bärkroth

Elfsborg: Valdimarsson - Larsson, Väisänen, Jarjué, Strand - Holst, Römer, Olsson - Alm, Frick, Okkels