JUST NU: Elfsborg utökar mot AIK

AIK, som är i total kris, ställdes under söndagen mot tabelltvåan IF Elfsborg på Friends Arena i allsvenskan. AIK kryssade senast mot Kalmar FF (1-1), medan Elfsborg spelade 1-1 mot Djurgårdens IF.

AIK skakades under söndagsmorgonen om av klotter på klubbens träningsanläggning med orden "Avgå Brännström (Andreas, huvudtränare, reds. anm.) avgå", och i samband med avsparken mot Elfsborg hölls också en banderoll med orden "Avgå Brännström" upp på en del av AIK:s klacksektion Norra stå.

AIK, som hade stjärnorna Viktor Fischer och John Guidetti tillbaka på bänken, fick därefter en blytung start. Redan i den andra minuten satte Jeppe Okkels 1-0 till Elfsborg - efter ett misstag i AIK-försvaret. Keepern Kristoffer Nordfeldt tvekade lite kring att gå ut på en långboll och slog i slutändan bollen till Okkels, som lade in kulan i öppet mål.

AIK försökte därefter offensivt och var bland annat nära genom Taha Ayari, som sköt tätt utanför mål. Men det var Elfsborg som var mest effektivt.

Efter ett inspel från vänsterkanten utökade Jacob Ondrejka, i sin sista match som Elfsborg-spelare, till 2-0. Ondrejka lämnar i sommar för spel i belgiska Royal Antwerp, och stod i slutändan för det sista målet i första halvan av matchen.

- Vi vet exakt vad de är riktigt bra på och vi har tränat på det, men ändå gav vi bort bollen ganska enkelt. De fick två mål, där vi gav bort bollen, och då smällde det, sa AIK-backen Sotirios Papagiannopoulos till Discovery+ i halvtid och fortsatte:

- Vi var inte noggranna. Det är studsigt, men det är studsigt för dem också. Vi vet exakt, att tappar vi bollen kommer det smälla, och det är det som det gjort. Vi måste vara mycket, mycket noggrannare, då vi hade en bra period där efter 1-0, där vi kunde gjort mål, och sedan blev det plötsligt 2-0. Jag är jättebesviken. Det är jävligt tungt nu, men vi kan inte ligga ner och dö. Vi måste upp, kriga och försöka göra något i andra halvlek.

Jacob Ondrejka i halvtid:

- I dag är det kul att spela fotboll, sista matchen och det var riktigt kul att få göra mål i sista matchen, sa Ondrejka till Discovery+.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt - Modesto, Papagiannopoulos, Tihi, Ayari - Ali, Keita - Thill, Fesshaie, Magashy - Faraj.

Elfsborg: Valdimarsson - Larsson, Holmén, Lagerbielke, Hult - Römer, Baidoo, Qasem - Ondrejka, Gudjohnsen, Okkels.