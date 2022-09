JUST NU: Elfsborg vänder mot Malmö FF

Malmö FF föll sent mot Kalmar FF hemma på Eleda Stadion senast och placerar sig på femte plats i allsvenskan, tio poäng efter serieledande BK Häcken. Nu handlar det om att säkra Europa-spel, enligt Malmöspelarna, och för att lyckas med det krävs seger mot IF Elfsborg på Borås Arena under söndagen. Elfsborg, i sin tur, kom från en 2-1-förlust mot Djurgården senast och placerar sig på tionde plats.

MFF gör ett par ändringar gentemot hur laget ställde upp mot Kalmar FF. Bland annat startar Martin Olsson och Isaac Kiese Thelin. Dessutom välkomnas Patriot Sejdiu in i elvan efter att Veljko Birmancevic sålts. Värt att notera i MFF är att mittbacken Denis Hadzikadunic saknas på grund av avstängning.

ANNONS

Efter nio minuter fick Elfsborg straff, då Erdal Rakip rivit ner Niklas Hult. Från elva meter var Michael Baidoo iskall och satte dit 1-0 bakom Ismael Diawara.

Baidoo hade sedan ytterligare ett läge, men det smet tätt utanför stolpen.

Precis före paus kvitterade Malmö FF. Isaac Kiese Thelin plockade ner ett inlägg på bröset och dundrade in bollen bakom Validmarsson i Elfsborg-målet.

- Buya la in den och jag försökte gå in i kropp och försökte skjuta så snabbt som möjligt. Det var bra, sa Isaac Kiese Thelin till Discovery+ i paus.

1-1 var ställningen i halvtid.

- Vi gör det bra. Vi är kompakta. De skapar inte så mycket och vi har rätt fina kontringslägen. Fan, det är synd att vi släpper in ett mål i slutet, sa Niklas Hult till Discovery+ i paus.

Kiese Thelin nöjde sig inte med ett mål. 20 minuter in i matchens andra akt bröt Anders Christiansen högt upp på offensiv planhalva. Dansken spelade sedan till Kiese Thelin som fick ett bra läge. Det förvaltade forwarden på bästa sätt genom att sätta dit 2-1 och sitt andra mål för dagen.

ANNONS

MFF-anfallaren skulle inte bli matchens enda tvåmålsskytt. För med en kvart kvar av ordinarie tid slog Baidoo till med sin andra fullträff efter ett inspel i straffområdet från Jeppe Okkels.

Elfsborg tog sedan ledningen änni en gång. Med lite mer än tio minuter kvar höll sig André Rømer framme på en hörna och satte dit 3-2.

Startelvor:

Elfsborg: Valdimarsson - Larsson, Väisänen, Holmén, Hult - Baidoo, Rømer, Boateng - Bernhardsson, Frick, Alm.

Malmö: Diawara - Beijmo, Nielsen, Moisander, Olsson - Rakip, Christiansen, Zeidan - Sejdiu, Kiese Thelin, Buya Turay.