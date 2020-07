JUST NU: Elfsborgs Frick på rätt sida - men målet blir bortdömt

Elfsborg tar under söndagen emot Djurgården hemma på Borås Arena.

Elfsborg kommer närmast från en 0-6-förlust borta mot Häcken tidigare i veckan, medan Djurgården tog tre poäng mot Falkenberg på hemmaplan i onsdags.

Efter en jämn inledning på matchen var Elfsborg först med att få en boll i nät. Jesper Karlsson skickade en passning från vänster in i Djurgårdens straffområde, som letade sig fram till Per Frick vid bortre stolpen som stötte in bollen till 1-0. Men målet dömdes bort - oklart varför.

Strax därefter var istället Kalle Holmberg nära på att ge Djurgården ledningen. Holmberg plockade upp en retur och avlossade ett tungt skott - men som smet precis över Tim Rönnings högra kryss. Domaren Glenn Nyberg la inte till någon tilläggstid i den andra halvleken.

- Jag är aldrig offside där, aldrig. Jag tror den tar på en Djurgårdsspelare. Det är sådant som händer, skit samma, säger Per Frick till Dplay om det bortdömda målet.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Henriksson, McVey - Gojani, Heltne Nilsen, Olsson - Alm, Karlsson, Frick.

Djurgården: Bråtveit - Witry, Une Larsson, Berg, Augustinsson - Ulvestad, Karsltröm - Edwards, Ring, Käck, Holmberg.