JUST NU: Elyounoussi utanför AIK:s matchtrupp - Bahoui på bänken

AIK lämnade först beskedet att Tarik Elyounoussi missar premiären. Sedan var nyförvärvet ändå med i truppen och klubben bad om ursäkt för "tryckfel". Men när AIK:s startelva släpptes fanns Elyounoussi varken med i den eller på bänken.

- Han hade med sig en problematik i kroppen sedan landslaget, så vi var tvunga att stryka honom, säger AIK-tränaren Rikard Norling till C More inför avsparken.

Inför matchen tackades tidigare lagkaptenen Nils-Eric Johansson av med ett tal från AIK-profilen, samtidigt som fansen hyllade Johansson med sånger och tifo.

Lagens startelvor:

AIK: Linnér - Lundström, Karlsson, Milosevic - Sundgren, Olsson, Adu, Yasin, Lindkvist, Stefanelli, Goitom.

Dalkurd: Demircan - Löfkvist, Ceesay, De John - Strand, Berg, Amin, Pllana - Sugita, Lawan, Bnou Marzouk.

Matchen inleds klockan 15.00 och sänds i C More Fotboll, i Sportkanalen och streamat på C More.