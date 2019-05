JUST NU: FFF:s drömstart - Peter trycker in ledningsmål mot HIF

Helsingborgs IF tog under lördagskvällen emot jumbon Falkenbergs FF i ett nykomlingsmöte på Olympia i allsvenskan. Då fick Falkenberg en drömstart genom att Nsima Peter elva minuter in i matchen tryckte in 1-0 till Hallandslaget.

Lagens startelvor:

Helsingborg: Joelsson - Holgersson, Liverstam, Weberg, Eriksson - Abubakari, Landgren - Jönsson, Wanderson, Svensson - Bjarnason.

Falkenberg: Brattberg - Karlsson, Johansson, Karlsson, Ericsson - Söderström, Carlsson, Mathisen, Englund - Pogrebnyak, Sylisufaj.

