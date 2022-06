JUST NU: Flera överraskningar i MFF:s elva i Skånederbyt

Under måndagen nalkas det Skånederby i allsvenskan. Malmö FF tar emot Helsingborgs IF på Eleda Stadion - och då fanns det flera överraskningar med i Malmös startelva.

Niclas Moisander, som har varit långtidskadad, går in och gör sin första start i årets allsvenska - samtidigt som Dennis Hadzikadunic, som varit given i MFF-elvan under våren, är bänkad. Vidare startar unge Hugo Larsson på mittfältet, samtidigt som Johan Dahlin och Isaac Kiese Thelin är tillbaka från skada. Anders Christiansen finns inte med i matchtruppen, och Sergio Peña får även han inleda på bänken.

För Helsingborgs del får vänsterbacken Emil Hellman spela mittback, samtidigt som 19-årige Joseph Amoako inleder som vänsterytter. HIF:s assistkung från superettan i fjol, Wilhelm Loeper, som varit långtidsskadad, finns också med på bänken för första gången den här säsongen.

ANNONS

Tjugo minuter innan matchstart, klockan 18.40, kom besked att matchen skjuts upp till klockan 19.10. Anledningen är på grund av tågförseningar till Malmö.

Malmö: Dahlin - Beijmo, Nielsen, Moisander, Olsson - Larsson, Rakip - Berget, Toivonen, Birmancevic - Kiese Thelin.

Helsingborg: Joelsson - Tsouka, Hellman, Widell, Davidsen - Acquah, Lingman - Olsson, Ali, Amoako - van den Hurk.