JUST NU: Första starten i Djurgården för Movsisian

I Djurgården gör Jowra Movsisian sin första start efter tre tidigare inhopp. Debuten, i derbyt mot AIK, slutade med ett rött kort för anfallaren.

Lagens startelvor:

Dif: Isaksson - Beijmo, Danielson, Olsson, Une Larsson - Ring, Karlström, Ulvestad, Mrabti - Movsisian, Kadewere.

ÖSK: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Brorsson - Björnkvist, Gerzic, Rogic, Ring - Besara, Boye, Omoh.

Matchen mellan Djurgården och Örebro ser du i Sportkanalen, C More Fotboll och streamat på C More med start 19.00.