JUST NU: Frick kvitterar mot Blåvitt

Nästjumbon IFK Göteborg är i kris och har åtta raka matcher utan seger i allsvenskan. Det är därmed ett pressat Blåvitt som under söndagen reser till Borås Arena för ett rivalmöte med serieledaren Elfsborg.

Huvudtränare Jens Askou får då bland annat klara sig utan Anders Trondsen och Suleiman Abdullahi, som är skadade. I övrigt väljer dansken att bänka stjärnnyförvärvet Elias Hagen, i stället får Abundance Salaou chansen från start. Även nyförvärvet Arbnor Mucolli finns med i elvan på Gustaf Norlins bekostnad.

I Elfsborg tar André Rømer, som flyttar till FC Midtjylland i slutet av juli, plats på det centrala mittfältet.

Inledningen av matchen var ganska trevande, även om det var Elfsborg som ägde större delen av bollinnehavet.

Efter tio minuter skapade Elfsborg en vass chans. Forwarden Sveinn Aron Gudjohnsen skaravade omedvetet en långboll inne i straffområdet, men Pontus Dahlberg svarade för en vass räddning.

Kort därefter hade Blåvitts Arbnor Mucolli ett giftigt avslut, Hákon Rafn Valdimarsson räddade.

Efter dryga 20 minuter hade IFK Göteborg ett gyllene läge till att skapa en fin chans. Marcus Berg kunde frispela Tomas Santos i straffområdet, men strikern kladdade på bollen och läget rann ut i sanden.

Efter 29 minuter tog IFK Göteborg ledningen. Adam Carlén satte dit ett skott från distans. Avslutet tog på Elfsborg-spelare på vägen mot mål.

Elfsborg replikerade blixtsnabbt genom Ahmed Qasem. Men målet dömdes bort eftersom det föregicks av offside på Gustav Lagerbielke som stod sida vid sida med Pontus Dahlberg, något som väckte irritation i Elfsborg.

- De tycker att de är offside. Tydligen springer in i Pontus Dahlberg. Det känns som att Ahmed (Qasem) lägger in bollen i öppet mål och oavsett om de löper in i honom så tror jag att de har svårt att rädda den bollen, sa Elfsborg-kaptenen Johan Larsson till Discovery+.

Sedan fick han se reprisbilderna.

- Nej, nej, lägg av. Nu får vi ha regler på vad som är okej och inte. Då ska de döma 7000 olika frisparkar. Det går inte.

Ställningen var 1-0 i paus.

- Vi gör en stabil insats och gör det vi pratat om. Vi har pratat om att ligga lite lägre och kontra på dem, så att det får smaka lite på sin egen medicin. Vi jobbar på bra och de är skickliga med sina spelvändningar och kör hårt. Vi får jobba hårt och vi lägger ner ett hårt jobb. Det lönar sig, säger Adam Carlén till Discovery+.

Jimmy Thelin gjorde två byten i paus. Per Frick och Emmanuel Boateng ersatte Ahmed Qasem och Sveinn Aron Gudjohnsen.

- Vi vill ha mer kreativitet längre upp. Michael (Baidoo) är en annna typ av spelare, vi får en annan länk mellan lagdelarna. Per är mer i djupledsspelet. Första halvlek var okej, lite "nästan lägen". Vi behöver vara vaksamma på deras omställningar, sa Elfsborgs manager Jimmy Thelin i Discovery+.

Avsparken i den andra halvleken sköts fram. Anledningen var rökutveckling till följd av pyroteknik på läktarna. Matchen återupptogs 16.30.

Thelins byte blev lyckat. Efter bara sekunder på planen satte Per Frick dit 1-1.

En dryg kvart in i den andra halvleken hamnade Andre Römer och Marcus Berg i liven på varandra. Blåvitt-stjärnan gick bryskt in i en duell och dansken reagerade. De båda ställde sig panna mot panna, men "bråket" var över inom loppet av några sekunder. Berg varnades för sin tackling.

Startelvor:

IF Elfsborg: Valdimarsson - Larsson, Holmén, Lagerbielke, Hult - Baidoo, Rømer - Okkels, Qasem, Bernhardsson - Gudjohnsen.

IFK Göteborg: Dahlberg - Hausner, Svensson, Bångsbo, Wendt - Kåhed, Carlén, Salaou - Santos, Berg, Mucolli.