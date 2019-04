Lagens startelvor:

Örebro: Kommer inom kort.

AIK: Linnér – Dimitriadis, Karlsson, Mets – Sundgren, Silva, Larsson, Elyounoussi, Lindkvist – Goitom Lahne

Du ser mötet på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.