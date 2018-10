JUST NU: Granlund nära att hitta krysset för Örebro

Hemmalaget fick tillbaka Nordin Gerzic som saknades senast mot Dalkurd. Dessutom ersatte Sebastian Ring skadade Martin Lorentzson i backlinjen.

Bortalaget Djurgården fick fortsatt klara sig utan Andreas Isaksson som inte var med i truppen. Tommi Vaiho fick därmed fortsatt förtroende efter att ha hållit nollan i derbyt mot AIK.

Örebro var nära att ta ledningen i matchen efter drygt en kvarts spel. Då avancerade Albin Granlund fram mot mål och testade skott. Bollen smet dock någon meter utanför Vaihos bortre kryss.

Lagens startelvor:

Örebro: Jansson – Tranberg, Almebäck, Ring – Björnkvist, Gerzic, Rogic, Granlund – Omoh, Igboananike, Besara

Djurgården: Vaiho – Gunnarsson, Une Larsson, Danielson, Augustinsson – Bärkroth, Ulvestad, Johansson, Eddahri – Badji, Mrabti

Du ser mötet mellan Örebro och Djurgården i C More Live och kan streama det via cmore.se. Avspark 15:00.